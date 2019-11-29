مقتل 3 محتجين مع تجدد المظاهرات في الناصرية جنوب العراق

قال مسعفون إن ثلاثة محتجين على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة، إثر تجدد المظاهرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق.

وقتل 65 شخصا على الأقل، أمس الخميس، في العاصمة بغداد والنجف. لكن مدينة الناصرية، التي سقط فيها عشرات القتلى، كانت الأكثر تضررا.

وأظهر إحصاء، بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات، المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وقالت مصادر في مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا، اليوم الجمعة، متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر الماضي.

وتوافد المحتجون اليوم إلى ساحات المظاهرات في بغداد ومختلف المدن العراقية رغم الإجراءات الأمنية المشددة ونشر مزيد من قوات الأمن والجيش في الشوارع.