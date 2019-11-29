كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤامرة إرهابية مستوحاة من داعش تتسبب في سجن 3 أشخاص بأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدرت أحكام بالسجن لمدة طويلة على ثلاثة رجال اليوم الجمعة، بسبب مؤامرة إرهابية مستوحاة من داعش للتسبب في خسائر كبيرة في ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا خلال فترة عيد الميلاد 2016.

وأُدين حمزة عباس البالغ 24 عامًا، وأحمد محمد البالغ 27 عامًا، وعبد الله الشعاراني البالغ 29 عامًا، العام الماضي بالتخطيط لاستخدام المناجل والقنابل محلية الصنع لاستهداف المواقع الرئيسية - بما في ذلك محطة القطار والكنيسة - في هجوم في ديسمبر.

وعند إصدار الأحكام في المحكمة العليا في فيكتوريا، قال القاضي كريستوفر بيل إن الرجال كانوا يقومون بالوصول إلى المواد الداعمة لداعش والتطرف على الإنترنت في الفترة التي سبقت القبض عليهم.

وقال بيل إن الرجال جاءوا للاعتقاد بأن "المذبحة الجماعية للمدنيين الأبرياء" ستكون "عملًا مجيدًا".

وأضاف بيل، أن غباء هذا الاعتقاد لم يقابله سوى الحقد.

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وتم سجن عباس، الذي كان متورطًا في المؤامرة لفترة قصيرة لمدة 22 عامًا مع عدم الإفراج المشروط لمدة 16 عامًا وستة أشهر. وتم سجن محمد وشعراني، اللذين كانا يواجهان تهمة الإرهاب الثانية، لمدة 38 عامًا.

وكشفت الشرطة عن المؤامرة بعد مراقبة المحادثات الهاتفية للرجال المولودين في أستراليا والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، واعتقل الأربعة جميعهم في 22 ديسمبر 2016.

وخلال جلسة استماع أمام بول الشهر الماضي، ادعى محمد وشعراني أنهما تخلى عن داعش وعملوا نحو إزالة التطرف منذ اعتقالهم.

ووصف رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تيرنبول خططهم بأنها "واحدة من أخطر المؤامرات الإرهابية التي تعطلت خلال السنوات القليلة الماضية.

