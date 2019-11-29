كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تخفض الإنفاق على ميزانية الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون، إن الولايات المتحدة ستخفض مساهمتها في ميزانية تشغيل الناتو، مع زيادة مدفوعات ألمانيا في الوقت الذي يحاول فيه التحالف إرضاء الرئيس دونالد ترامب قبل قمة الأسبوع المقبل.

وانتقد ترامب مرارًا الأعضاء الأوروبيين بسبب حملهم على الولايات المتحدة، مخصِّصًا ألمانيا - القوة الاقتصادية للقارة - لتأخرها في التزام التحالف بإنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

بينما تركز معظم غضب ترامب على ميزانيات الدفاع الوطني الأوروبية، كان هناك أيضًا شعور بالضيق الأمريكي بشأن مقدار مساهمة واشنطن في تكاليف تشغيل الناتو، وقد وافق الحلف المكون من 29 عضوًا الآن على التغيير.

ووافق جميع الحلفاء على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف. وبموجب المعادلة الجديدة، فإن حصص التكلفة التي تعزى إلى معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا سترتفع، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة.

وأضاف، هذا دليل مهم على التزام الحلفاء بالتحالف وبتقاسم أكثر عدلًا للأعباء.

وتدفع الولايات المتحدة حاليًا 22.1% من ميزانية الناتو - والتي بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار (2.37 مليار يورو) في عام 2019 - وألمانيا 14.8 في المائة، بموجب صيغة تستند إلى إجمالي الدخل القومي لكل بلد.

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وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستخفض الولايات المتحدة مساهمتها إلى 16.35 في المائة من المجموع، وسترتفع ألمانيا إلى نفس المستوى وسيدفع الحلفاء الآخرون أكثر.

وعلى الرغم من أن المبالغ المعنية صغيرة من الناحية العسكرية - فقد أنفق أعضاء التحالف البالغ عددهم 29 عضوًا ما يقرب من تريليون دولار على الدفاع في عام 2018 - لكن ليس جميع الحلفاء سعداء بهذه الخطوة.

ويقول دبلوماسيون إن فرنسا رفضت الموافقة على الترتيب الجديد وستبقي مساهمتها كما هي عند 10.5 في المئة، بحجة أن صفقة تغيير الأرقام قد تم إعدادها بين ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دون التشاور بشكل صحيح مع حلفاء آخرين.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن أرقام جديدة يوم الجمعة توضح مقدار ما أنفقه المزيد من الحلفاء منذ تولي ترامب السلطة في عام 2016 في محاولة لتحسين الحالة المزاجية لحضور اجتماع قادة الأربعاء في لندن.

وهناك مخاوف من أن يكرر ترامب أدائه في قمة عام 2016 في بروكسل، حيث بدأ في عصبة عامة غير عادية خلال اجتماع الإفطار مع ميركل، وكرهها بسبب ضعف الإنفاق الدفاعي واتهمها بالدفء إلى روسيا.

ومما يزيد من الغيوم حول تجمع لندن، الهجوم الذي شنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الناتو باعتباره "ميتًا في الأذهان" والتوترات المستمرة مع تركيا، حليفة الناتو، بسبب شرائها الصواريخ الروسية وعمليتها العسكرية في شمال سوريا.