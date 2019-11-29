كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحث لعرقلة مسار الأسلحة الكيميائية الجديد في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت روسيا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيميائية على التصويت يوم الخميس، ضد تمويل فريق جديد سيحدد مرتكبي الهجمات السامة في سوريا.

وتحاول موسكو وحلفاؤها عرقلة ميزانية العام المقبل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - التي قد تترك الوكالة بالكامل غير قادرة على العمل - إذا كانت تتضمن أموالًا لفريق تحديد الهوية والتحقيقات الجديد (IIT).

وردت الولايات المتحدة باتهامها روسيا "بالتستر" على استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل حليفها دمشق، في اجتماع سنوي متوتر لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة في لاهاي.

وقال السفير الروسي الكسندر شولجين في الاجتماع "إذا كان تمويل فريق تحديد الهوية والتحقيقات يأتي من المساهمات الطوعية (الميزانية السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء) فإن هذا سيعني شيئًا واحدًا فقط.

وقال شولجين، سيعني ذلك أن مؤيدي فريق تحديد الهوية والتحقيقات سيوظفون ما يسمى المحققين الذين يبحثون في الجرائم الكيميائية، وسيتم توظيفهم لوضع استنتاجات تتناسب مع نهايات الرعاة.

وأضاف، هذا أمر مقلق، ويمكن العثور على تأكيد في ما يحدث حول الدوما.

واشتبكت روسيا والغرب بالفعل مرارًا وتكرارًا بشأن مزاعم اثنين من المخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد غيرت استنتاجات التحقيق الذي عثر على استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في أبريل 2018.

وشنت القوى الغربية غارات جوية على سوريا ردًا على ذلك.

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ووافقت دول المنظمة على اقتراح مدعوم من الغرب في عام 2018 لمنح المنظمة صلاحيات جديدة لإلقاء اللوم على الجناة. في السابق كان يمكن أن يؤكد فقط ما إذا كان قد وقع هجوم كيميائي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كينيث وارد، التستر السوري لن ينجح أبدًا لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة قناعاته، وللأسف لعبت روسيا دورًا رئيسيًا في هذا التستر.

وقد تجلس روسيا وسوريا معنا هنا، ولكنهما منفصلان عنا بشكل أساسي. ويواصلون اعتناق الأسلحة الكيميائية.

وفي الوقت نفسه دافعت فرنسا عن تحقيق دوما "المستقل والنزيه".

قال نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تيبين جوفري، نحن نأسف لأن بعض الوفود قد أولت أهمية أكبر للتسريبات الجزئية من التقرير الذي تم إنشاؤه بطريقة صارمة.

وأصدرت ويكيليكس في نهاية الأسبوع رسالة بريد إلكتروني من محقق يتهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيماوي تبدو أكثر حسمًا. واشتكى تقرير آخر للمبلغين عن التحقيق الذي أجراه دوما في وقت سابق من هذا العام.

وفازت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجائزة نوبل للسلام في عام 2013 وتقول إنها ألغت 97 في المائة من الأسلحة الكيميائية في العالم.