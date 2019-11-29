آرسنال الإنجليزي ينفصل عن المدرب أوناي إيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، رسميا انفصاله عن الإسباني أوناي إيمري مدرب “الغانرز”.
وجاء الانفصال عن إيمري بعد الخسارة، التي مني بها الفريق، أمس الخميس، في ميدانه، وأمام جمهوره، من مضيفه إنتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين مقابل هدف واحد، برسم خامس جولات المجموعة السادسة لمسابقة الدوري الأوروبي.
وبخسارته في لقاء، أمس، يكون المدرب الإسباني فشل في تحقيق الفوز مع “المدفعجية” للمباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات.
ويتصدر آرسنال ترتيب مجموعته الأوروبية برصيد 10، مبتعدا بنقطة وحيدة عن فرانكفورت، وثلاث نقاط عن ستاندار دولييج البلجيكي الثالث، الذي سيرحل الفريق اللندني لمواجهته في آخر جولة.
يذكر أن نادي آرسنال كان قد تعاقد مع المدرب، البالغ من العمر 48 سنة، صيف 2018، خلفا للفرنسي آرسين فينغر.
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