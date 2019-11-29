وزارة التجهيز والنقل تنبه إلى انقطاع حركة السير ببعض المقاطع الطرقية بين ورزازات ومراكش

نبهت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى حدوث انقطاعات في حركة السير على بعض المقاطع الطرقية بين أيت أورير وأيت زينب، على الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش، وورزازات، وذلك بفعل الأشغال الجارية لتوسيع هذه المقاطع على طول 135 كلم.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ، اليوم الجمعة، أن هذه الأشغال تروم تحسين مستوى الخدمة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش، وورززات على طول 180 كلم، والتي بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال فيها حوالي 45 في المائة، مبرزة أن طبيعة التضاريس الصعبة، التي يعبرها هذا المحور الطرقي، تستوجب أحيانا استعمال المتفجرات في بعض المقاطع المحددة، ما يستلزم قطع الطريق في وجه حركة المرور لمدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، من أجل إخلاء الطريق من الأحجار، والأتربة، الناتجة عن المتفجرات، وذلك ضمانا لسلامة المرتفقين.

ودعت الوزارة، حسب المصدر الذاته، كافة مستعملي الطريق إلى التحلي باليقظة، والصبر إلى حين الانتهاء من هذه الأشغال، ضمانا لسلامتهم، وكذا احترام علامات التشوير، وإرشادات رجال المراقبة والفرق التابعة للوزارة.

كما أنهت الوزارة نفسها إلى علم المرتفقين أنها عبأت كافة مصالحها المعنية بهذه الأشغال، من أجل الإسراع في تنفيذها في الآجال المحددة، وفي أحسن الظروف الممكنة من أجل انسيابية حركة السير.

وأكدت الوزارة أنها رهن إشارة المواطنين 24ساعة/24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم إلى تتبع نشراتها الإخبارية، التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma، والتطبيق المحمول “طريقي MaRoute”، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة، التابع إلى مديرية الطرق على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.