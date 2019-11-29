الحسنية # إنييمبا.. الفريق السوسي يطرح تذاكر المباراة أمام أنصاره

طرحت إدارة فريق حسنية أگادير لكرة القدم تذاكر المباراة، التي ستجمع فريقها بإنييمبا النيجيري، الأحد المقبل، برسم أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وستكون التذاكر متوفرة أمام الجمهور السوسي، بدءا من اليوم الجمعة، بداية من الساعة الثانية زوالا إلى حدود السابعة مساء، وغدا السبت، من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، ثم بعد غد الأحد من التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء.

وحددت إدارة “غزالة سوس” نقطتين لبيع التذاكر لأنصار الفريق، وهما ملعب الانبعاث في أگادير، وأحمد فانا في الدشيرة، ناهيك عن شباكين في ملعب أدرار، يوم المباراة، من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى السابعة مساء.

يذكر أن مجموعة الحسنية تضم إلى جانب إنييمبا كلا من نادي بارادو الجزائري، وسان بيدرو الإيفواري، إذ سيستقبل هذا الأخير ضيفه الجزائري، الأحد المقبل.