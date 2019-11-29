بالصور.. احتفالات تعم التحرير بعد اعلان عبد المهدي عزمه الاستقالة

عمت احتفالات، مساء اليوم الجمعة، ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم طلب استقالته للبرلمان.

وقال مراسل الخليج 365، إن احتفالات كبيرة عمت ساحة التحرير وسط بغداد، بعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه سيقدم طلب استقالته الى مجلس النواب.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، انه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

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