موسكو تعلن استعدادها لمساعدة العراق للخروج من ازمته

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استعداد موسكو لمساعدة العراق للخروج من أزمته الراهنة، داعية للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المتعلقة بالقضاء على الفساد والبطالة وغيرها.
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، تصريحات صحفية: "نحن كدولة صديقة للعراق مستعدون دائما لتقديم المساعدة، إذا لزم الأمر، في حل هذه المشكلات.. نحن على اتصال مع قيادات جمهورية العراق سواء في بغداد أو في كردستان، أو في البصرة والمناطق الجنوبية، حيث اتخذت المظاهرات المنحى الأكثر حدة".
وأضاف بوغدانوف أن "الوضع في العراق مثير للقلق"، متمنيا أن "تتمكن الحكومة العرقية من الاستجابة المناسبة والسريعة والفعالة لمطالب المحتجين المتعلقة بحالة الاقتصاد والبطالة والفساد"، والتي وصفها الدبلوماسي الروسي بأنها "مبررة إلى حد كبير".
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