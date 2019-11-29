رئيس وزراء العراق يعلن عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب

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العين الإخباريةالجمعة 2019/11/29 04:37 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، عن أنه يعتزم تقديم استقالته رسميا إلى مجلس النواب.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة المرجع الأعلى علي السيستاني خلال خطبة، الجمعة، مجلس النواب إلى إعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه إلى الإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال عبدالمهدي، في بيان، إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب.
وأضاف أنه استجابة لدعوة المرجعية العليا وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى له إعادة النظر في خياراته.
وأشار إلى أن "الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وعقب إعلان رئيس الوزراء اعتزامه تقديم استقالته للبرلمان، عمت الاحتفالات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والمدن العراقية.
وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية، فرحا بإعلان عبدالمهدي، مرددين هتافات تحث على وحدة الوطن والدولة.
وطالبت كتلة سائرون النيابية وغيرها من الكتل والقيادات السياسية من بينهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، رئاسة البرلمان بجلسة عاجلة لسحب الثقة من الحكومة.
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