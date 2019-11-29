تفكيك إخوان السودان والقمع بإيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: حمدوك: قانون تفكيك النظام البائد ليس للانتقام بل لحفظ كرامة السودانيين، والجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة في ريف القامشلي، ورئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف، وزياد العذاري.. أول حالة انشقاق عن إخوان تونس عقب الانتخابات، و اليونان تعتبر اتفاقية السراج وتركيا "مثيرة للسخرية"، والتحالف الإسلامي العسكري: تربطنا بواشنطن شراكة لمحاربة الإرهاب، وتصاعد قمع المتظاهرين بإيران ومناشدات بتدخل المجتمع الدولي.

كما تقرأون: خليفة بن زايد: سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة في الوجدان، وزعيم كوريا الشمالية يحث على التطوير خلال تجربة صاروخية جديدة، وواشنطن تدعو كوريا الشمالية لـ"تجنب الاستفزازات"، والجيش السوري يحشد قواته لتطهير إدلب من "الجماعات الإرهابية"، ويوم دامٍ بالعراق.. مقتل 31 متظاهرا والصدر يدعو لاستقالة الحكومة، والجيش الليبي يكبد المليشيات خسائر فادحة بمحاور طرابلس، ومفقودون أتراك يظهرون في ظروف غامضة.. كوابيس بسجون أردوغان.

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وفي الاقتصاد تطالعون: اليونان تستثمر 49 مليار دولار في مشروعات طاقة نظيفة، والإسترليني يقترب من أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل اليورو، والأسهم اليابانية تتجاهل التوتر الأمريكي الصيني وتفتح مرتفعة، وناشطون فرنسيون يغلقون مخزنا لأمازون في يوم "الجمعة السوداء" ، وشركة نفط عالمية تقاضي بنك البحر المتوسط اللبناني بمليار دولار، وسوريا تقر موازنة 2020 بقيمة 9.2 مليار دولار.

ورياضيا تقرأون: حقيقة شراء محمد صلاح لنادٍ مصري، أما في التكنولوجيا: ساعة "هونور" الذكية ببطارية تدوم 14 يوما.

وفي الفن: ناتالي إيمانويل.. بطلة "صراع العروش" مفاجأة ختام "القاهرة السينمائي"، بينما في المنوعات تتابعون: ماسة بـ12 مليون دولار ضمن مسروقات متحف دريسدن.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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