تقرير دولي : 161 متظاهراً سقطوا في احتجاجات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

قالت منظمة العفو الدولية على تويتر، الجمعة أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.



يأتي هذا العدد، بعد أن أعلنت المنظمة في إحصائيات سابقة أن العدد بلغ أكثر من 140 قتيلاً في الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

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وكان تقرير سابق للمنظمة المذكورة ذكر أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصي.

وأظهرت بعض المشاهد الصادمة لفيديو بثته المنظمة على حسابها في تويتر، كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضاً على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير.

كما لفتت إلى أن بعض الجثث كما الجرحى "سحبوا" من المستشفيات، مؤكدة مقتل أكثر 140 محتجاً وفقاً لتقارير موثقة.