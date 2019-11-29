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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحتفالات في بغداد بعد إعلان عبدالمهدي إعتزامه الإستقالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد إحتفالات وأطلقت الألعاب النارية إبتهاجاً بإعلان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي تقديم إستقالته .
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء. بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى.
وأضاف عبدالمهدي في بيان "بالنظر إلى الظروف والعجز الواضح فالبرلمان مدعو لإعادة النظر في خياراته".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف.
في الأثناء، هتف محتجون فرحا في ساحة التحرير في بغداد بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، وفق فرانس برس
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