العراق .. عادل عبدالمهدي يعلن إعتزامه تقديم إستقالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

الخليج 365

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أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إعتزامه تقديم إستقالته إلى البرلمان، على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى .

وقال عبدالمهدي في كلمة له، أنه سبق وأن طرحت خيار الاستقالة علنا وفي المذكرات الرسمية .. مؤكداً أن مجلس النواب مدعو لإعادة النظر في خياراته .

وأضاف أنه سيقدم إستقالته إلى البرلمان .