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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق .. عادل عبدالمهدي يعلن إعتزامه تقديم إستقالته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إعتزامه تقديم إستقالته إلى البرلمان، على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى .
وقال عبدالمهدي في كلمة له، أنه سبق وأن طرحت خيار الاستقالة علنا وفي المذكرات الرسمية .. مؤكداً أن مجلس النواب مدعو لإعادة النظر في خياراته .
وأضاف أنه سيقدم إستقالته إلى البرلمان .
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