شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل متظاهر اليوم.. وحصيلة الضحايا تتجاوز 400 قتيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الناصرية)قتل متظاهر بالرصاص اليوم (الجمعة) في مدينة الناصرية جنوب العراق، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى أكثر من 400 قتيل وفقا لمصادر طبية، وذلك في ظل استمرار احتجاجات دامية تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس "قتل متظاهر بالرصاص وأصيب 30 أغلبهم بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية".
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