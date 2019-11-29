أكد نقيب أصحاب محطات الوقد سامي البراكس "اننا نحن مواطنون من الشعب، نريد الوقود، وانا مواطن عادي لا مليارات لدي، ونحن خدام المجتمع"، مشيراً الى أن "الدولة تضع جدول وتريد ان نسير به ونفعل ذلك، ما نقوله اننا نبيع بالليرة نريد أن نشتري بالليرة".
وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح البراكس أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري آخر مرة اجتمع مع الشركات المستوردة للنفط اتفقوا ان يسلمونا الوقود بالليرة لنبيع بالليرة، الا أنه لاحقا انقلبوا علينا لأن البنك المركزي يريد ان ندفع 15 بالمئة بالدولار".
ولفت الى أن "كلام وزيرة الطاقة والمياد ندى بستاني ليس صحيحا، هي تريد ان تلزم استيراد المحروقات لا أن تستورد، وهذا لا يحصل قبل شهر، فكيف نستمر؟".
واكد أن "اليوم الجميع مديون وعليه استحقاقات، فليسمع الجميع أننا لا نطلب سوى ان نشتري باللبناني ونبيع باللبناني لنخدم الجميع"، مشيراً الى "اننا كالجميع ولا يتعاملوا معنا اننا جهة، الجهة هي الدولة"، مشدداً على انه "سيستمر اضرابنا حتى يقولوا لنا ما سنفعل".
كانت هذه تفاصيل خبر البراكس: بستاني تريد ان تلزم استيراد المحروقات ومستمرون بإضرابنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.