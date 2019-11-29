التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​، وعرض معه الاوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية. وذكرت معلومات لقناة الـ "mtv" بأن قائد الجيش التقى في وقت سابق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى قائد الجيش وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.