مصطفى حمدان: لا لقطع الطرقات والتصادم مع الجيش اللبناني

أكّد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم التضلل بالشعارات الزائفة المتمثلة ب​مكافحة الفساد​"، مضيفا:"فاسدون وحاولوا بكل الوسائل الطائفية والمذهبية ​ارهاب​ الشعب ومخادعته بمشاورات التكليف والتأليف" وأن "تسعيرة الدولار السياسي مرتبط باستمرارهم في مناصبهم ولكننا لن ننخدع" . داعياً الى "عدم ​قطع الطرقات​ وعدم التصادم مع ​الجيش اللبناني​".

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