نقابة الممرضات والممرضين: حقوقنا خط أحمر وإلا الإضراب

أطلقت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​ صرخة في وجه النزف المتزايد في قطاع التمريض تحت عنوان "حقوق الممرضات والممرضين خطّ أحمر". وحذّرت من أنّ "النقابة ستبدأ بسلسلة تحرّكات احتجاجية تصعيدية مرورًا بالإضراب التحذيري ووصولًا الى الإضراب المفتوح إن لم تتمّ الإستجابة للمطالب بشكل جدّي في مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر الحالي".

وشدّدت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا أبي عبدالله ضومط على أنّ "معاناة التمريض في لبنان مزمنة وما استجدّ حالياً أنّ هناك عدد كبير من العاملين في المهنة لم يحصل على رواتبه منذ عدّة أشهر، وعدد من ​المستشفيات​ لم تطبّق ​سلسلة الرتب والرواتب​ للقطاع العام، واليوم بدأت بإجراءات قاسية جدًا كدفع نصف راتب أو حتى الإستغناء تعسفيًا عن الممرضات والممرضين".

وطلبت النقيبة من المعنيين ك​وزارة المالية​ والصناديق الضامنة، و​وزارة الصحة​، وإدارات المستشفيات "تحمّل مسؤولياتهم كاملةً وعدم تحميلها للممرضات والممرضين واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الخلل الحاصل والمحافظة على حقوق ورواتب العاملين في التمريض".

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