القومي وأمل: للاسراع بتشكيل الحكومة والخروج من الترف السياسي

استعرض وفد من الحزب "السوري القومي الاجتماعي" برئاسة ​وائل الحسنية​ خلال زيارته رئيس المكتب السياسي ل"​حركة أمل​" ​جميل حايك​، "الوضع السياسي الراهن" مؤكدين "ضرورة الإسراع ب​تشكيل الحكومة​ العتيدة، والخروج من الترف السياسي". وطالب المجتمعون ب"أن تصدر الخلوة الاقتصادية التي دعي إلى عقدها اليوم في ​القصر الجمهوري​ القرارات العملانية التي توقف الانهيار الاقتصادي والنقدي، وأن تضع آليات ضبط عمل كل القطاعات من النقد إلى التموين إلى ​المحروقات​".

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