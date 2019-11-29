زياد بكداش: نحن بدائرة الخطر لحين صدور القرار بتشكيل الحكومة

لفت نائب رئيس ​جمعية الصناعيين​ في ​لبنان​ ​زياد بكداش​ في حديث تلفزيوني إلى ان "الثقة مفقودة وهذا ما أدى إلى سحب اموال المودعين من المصرف وأدى إلى تفاقم أزمة ​الدولار​".

وأشار إلى انه "عايشت كل ظروف الاحداث الأمنية في لبنان منذ العام 1975 إلى اليوم، لكن لم نر يوما ما نراه اليوم، فهذه أصعب أزمة اقتصادية يمر بها لبنان".

ورأى انه "إذا استمرينا بالازمة وبظل عدم وجود انفراج فإن ما لا يقل عن 25 ألف موظف سيتم فصلهم عم عملهم قبل نهاية العام". وقال: "هناك أمر خطير والأمور من سيء إلى أسوا ومخزون المتاجر يتراجع لأن مخزون التجار يتراجع ونتوقع ان تتفاقه هذه الازمة".وشدد على انه "نحن بدائرة الخطر لحين صدور القرار ب​تشكيل الحكومة​".