مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أوقف شخصين في القماطية والفنار سلبا سيارتي أجرة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخي 10 و15 تشرين الثاني 2019، أقدمت عصابة محترفة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص على سلب سيارتَي أجرة، بحيث طلبوا من السائق الأوّل أن يقلّهم من سد البوشرية إلى القماطية، ومن السائق الثاني أن يقلّهم من الشفروليه إلى عيتات"، لافتةً إلى أنّ "لدى وصولهم إلى المكان المُشار إليه، قاموا بضرب السائقين بآلة حادّة وتمّ رميهما خارج الآليّة، ومن ثمّ فرّوا إلى جهة مجهولة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، ونتيجة الإستقصاءات والتحرّيات المكثّفة الّتي أجراها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، توصّل إلى تحديد هوية أفراد العصابة"، مبيّنةً أنّ "بتاريخ 18 تشرين الثاني 2019، قامت قوّة من هذا المكتب بمداهمة مكان تواجد اثنين من أفراد العصابة، في القماطية والفنار- الزعيترية، وتمكّنت من توقيفهما وهما: "ع. ن." (مواليد1998، لبناني) و"ع. ع." (مواليد 1996، سوري)".
وكشفت المديرية أنّه "ضُبط بحوزة الأخير هويّة لبنانيّة مزوّرة، كما تبيّن أنّه يتعاطى المخدرات"، مشيرةً إلى أنّ "باستماعهما، اعترفا بإقدامهما على عمليّتي السلب بالاشتراك مع شخص آخر، وبتسليم السيّارتين لأحد الأشخاص المطلوبين في سوريا لقاء مبلغ مالي". وذكرت أنّ "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".
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