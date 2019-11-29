عبد المهدي: سأرفع الى مجلس النواب كتابا رسميا بطلب الاستقالة

أعلن رئيس ​الحكومة العراقي​ ​عادل عبد المهدي​ "أنني سأرفع الى ​مجلس النواب​ كتابا رسميا بطلب الاستقالة"، مشيراً الى أنه "بالنظر الى الظروف والعجز الواضح فالبرلمان مدعو لإعادة النظر في خياراته".

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