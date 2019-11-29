شهيب: نقابة المعلمين بأوضاع المعلمين في القطاع الخاص

استقبل وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​ ومستشار الوزير انور ضو، وجرى البحث بأوضاع المعلمين في ​القطاع الخاص​ وكيفية اتخاذ ما يلزم من اجراءت لحفظ حقوق المعلمين في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ولا سيما الاقتصادية منها.

وجاء اجتماع الوزير شهيب مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد اجتماعه مع ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة وبعض المعنيين بالقطاع التربوي من اجل انقاذ ​العام الدراسي​ واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات ضرورية تضع في اولوياتها مصلحة ​الطلاب​ والمعلمين والمدارس وكل العاملين في هذا القطاع.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم ​ممثلين​ عن نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وروابط الاهل لتأكيد التضامن في مواجهة التحديات وانقاذ العام الدراسي.