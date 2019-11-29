النشرة: استياء شديد من اهالي صيدا بسبب نفاذ مادة البنزين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن "استياء اهالي المدينة من نفاذ مادة ​البنزين​ بسبب الاضراب المفتوح ل​محطات الوقود​ التي دعت اليه النقابة، احتجاجا على الخسائر التي لحقت بهم جراء فرق سعر صرف ​الدولار​ باللبناني بين السعر الرسمي والسوق السوداء".

كما اقفلت محالات الصيرفة أبوابها "التزاما بالاضراب الذي دعت اليه النقابة، احتجاجا على تحميلها مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع المالية".