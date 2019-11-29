النشرة: استياء شديد من اهالي صيدا بسبب نفاذ مادة البنزين

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن "استياء اهالي المدينة من نفاذ مادة البنزين بسبب الاضراب المفتوح لمحطات الوقود التي دعت اليه النقابة، احتجاجا على الخسائر التي لحقت بهم جراء فرق سعر صرف الدولار باللبناني بين السعر الرسمي والسوق السوداء".
كما اقفلت محالات الصيرفة أبوابها "التزاما بالاضراب الذي دعت اليه النقابة، احتجاجا على تحميلها مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع المالية".
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