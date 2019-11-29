حملة تنظيف وترميم في محيط مصرف لبنان

شهد محيط مصرف لبنان يحملة واسعة للتنظيف والترميم، وأعيد فتح أبواب المصرف والعمل بشكل اعتيادي، فيما تسجل حركة انتشار واسعة للقوى الامنية والجيش في الطرق المؤدية الى المصرف.
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