حملة تنظيف وترميم في محيط مصرف لبنان

شهد محيط ​مصرف لبنان​ يحملة واسعة للتنظيف والترميم، وأعيد فتح أبواب المصرف والعمل بشكل اعتيادي، فيما تسجل حركة انتشار واسعة للقوى الامنية و​الجيش​ في الطرق المؤدية الى المصرف.

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