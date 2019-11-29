إعادة فتح السير عند تقاطع السان تريز- الحدت بعد قطعه لبعض الوقت

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن اعادة فتح الطريق عند تقاطع السان تريز – الحدث بعد قطعه لبعض الوقت. كما تم قطع السير عند نقطة ​كورنيش المزرعة​ باتجاه ​البربير​.

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