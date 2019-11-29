خطيب طهران: محور المقاومة وجه ضربات استراتيجية للاستكبار خلال الأشهر الماضية

أكّد خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري، أنّ "محور المقاومة وجّه ضربات استراتيجيّة للاستكبار خلال الاشهر الماضية".
وعدّد في خطبة الجمعة في طهران، أنّ "خلال الأشهر الـ7 و8 الماضية، وقع زلزال سياسي كبير في سيطرة الغرب المزيفة، الهجمات الصاروخيّة الّتي شنّتها فصائل المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة، وهجمات جماعة "أنصار الله" بالطائرات المسيرة على "أرامكو"، وهجوم "حزب الله" الناجح على مناطق من الكيان الصهيوني، والردّ بالمثل من قِبل الحرس الثوري الإيراني في قضيّة الناقلات النفطية، وإسقاط الطائرة الأميركية المسيرة، قد أدّت جميعها إلى سطوع إنجازات المقاومة في سماء المنطقة".
ولفت علي أكبري إلى أنّ "الأحداث داخل الإدارة الأميركية أضرّ بسمعتها"، مشدّدًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية باتت كالأسد العجوز الّذي يصرخ ويخيف الجبناء فقط. إنّنا نشهد تراجع الإمبرالية الأميركية".
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