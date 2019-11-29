بوغدانوف: مستعدون لمد يد العون للعراق في محنته

عبر نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، عن "استعداد بلاده مساعدة ​العراق​ في إيجاد تسوية للأزمة الحادة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع والتي أودت بحياة المئات". وفي حديث صحفي أكد بوغدانوف ان "الوضع في العراق مثير للقلق"، متمنيا أن "تتمكن ​الحكومة​ العرقية من الاستجابة المناسبة والسريعة والفعالة لمطالب ​المحتجين​ المتعلقة بحالة ​الاقتصاد​ و​البطالة​ و​الفساد​".

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