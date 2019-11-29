شدّد وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيراني علي أصغرمونسان، على أنّ "إيران بفضل خلفيّتها التاريخيّة والثقافيّة القديمة، تتمتّع بقدرة كبيرة على الحدّ من التحديات العالميّة والمناقشات بين الدول وإحلال السلام والأمن في العالم".
ولفت على هامش مؤتمر "الحضارات العريقة" في بكين، إلى أنّ "الدول ذات الحضارة القديمة لعبت دورًا مهمًّا في العالم القديم"، مركّزًا على أنّ "الدول المشاركة في المؤتمر باعتبارها دول ذات الحضارات القديمة، يمكنها إقامة معرض سنوي للمساعدة في تقديم الثقافات المختلفة، ولإحداث تنوّع ثقافي من شأنه أن يؤدّي في النهاية إلى تقليص النزاعات الدوليّة وإحلال السلام والأمن في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إيراني: بلادنا بخلفيتها التاريخية لها قدرة كبيرة للمساعدة بإحلال السلام في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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