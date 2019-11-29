وزير إيراني: بلادنا بخلفيتها التاريخية لها قدرة كبيرة للمساعدة بإحلال السلام في العالم

شدّد وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة ال​إيران​ي علي أصغرمونسان، على أنّ "إيران بفضل خلفيّتها التاريخيّة والثقافيّة القديمة، تتمتّع بقدرة كبيرة على الحدّ من التحديات العالميّة والمناقشات بين الدول وإحلال السلام والأمن في العالم".

ولفت على هامش مؤتمر "الحضارات العريقة" في بكين، إلى أنّ "الدول ذات الحضارة القديمة لعبت دورًا مهمًّا في العالم القديم"، مركّزًا على أنّ "الدول المشاركة في المؤتمر باعتبارها دول ذات الحضارات القديمة، يمكنها إقامة معرض سنوي للمساعدة في تقديم الثقافات المختلفة، ولإحداث تنوّع ثقافي من شأنه أن يؤدّي في النهاية إلى تقليص النزاعات الدوليّة وإحلال السلام والأمن في العالم".