التجارة التركية: ارتفاع الصادرات التركية إلى 141.5 مليار دولار في 10 أشهر

أعلنت وزارة التجارة التركية أنّ "​الصادرات​ التركية ارتفعت 2 بالمئة، في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي"، موضحةً أنّ "حجم الصادرات بلغ 141 مليارًا و409 ملايين دولار، منذ بداية العام حتّى تشرين الأول 2019".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الواردات سجّلت انخفاضًا بنسبة 12.8 بالمئة، وتراجعت إلى 165 مليارًا و950 مليون دولار"ن مبيّنةً أنّ "​العجز​ في التجارة الخارجية شهد تراجعًا بنسبة 52.5 بالمئة مقارنة بالأشهر العشرة الأول من العام الماضي، وبلغ 24 مليار و541 مليون دولار".