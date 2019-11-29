رئيس موريتانيا تعهد بتخصيص 500 مليون يورو لمكافحة الفقر وتقديم مساعدات للأكثر عوزا

تعهّد رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، بـ"إدراج موازنات تكميليّة لمكافحة الفقر وتقديم مساعدات قضائيّة مجانيّة للأكثر عوزا"، وذلك لمناسبة ذكرى الاستقلال الأولى خلال عهده.
وأعلن في كلمة ألقاها عشية الذكرى 59 للاستقلال، أنّ "وكالة جديدة لمكافحة الفقر ستنشأ في الأيام القليلة المقبلة"، موضحًا أنّها "ستحوز على موازنة تقدّر بنحو 500 مليون يورو لخمس سنوات".
يُذكر أنّ "البنك الدولي" يفيد بأنّ نسبة الفقر بين نحو 4 ملايين موريتاني انخفضت من 44,5 بالمئة إلى 33 بالمئة بين 2008 و2014. ويوضح أنّ الفقر لا يزال قائمًا في العاصمة نواكشوط، وأنّ فئات مثل الشباب والنساء تعدّ الأكثر تهميشًا.
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