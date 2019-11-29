تحالف "فتح" العراقي: على مجلس النواب الحالي ان يعيد النظر في خياراته الحكومية

اعلن تحالف "فتح" في ​العراق​ انه "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية وبالتشاور مع الكتل السياسية في ​مجلس النواب​ المضي في اجراء التغيير الحكومي اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين".

وحث التحالف في بيان، "مجلس النواب الذي انبثقت منه ​الحكومة​ الراهنة إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة ​العنف​ والفوضى والخراب".