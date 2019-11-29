تحالف "فتح" العراقي: على مجلس النواب الحالي ان يعيد النظر في خياراته الحكومية

اعلن تحالف "فتح" في العراق انه "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في اجراء التغيير الحكومي اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين".
وحث التحالف في بيان، "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".
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