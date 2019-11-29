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ترامب يقدم الطعام للجنود

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دونالد ترامب خلال تقديمه للطعام للجنود التقطت عدسات الكاميرات خلال زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاجئة لأفغانستان في زيارة غير معلنة للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود الأميركيين في قاعدة باغرام الجوية قرب كابل، لقطات فريدة من نوعها.

وظهر ترامب وهو يقف خلف منصة تقديم الطعام مع بعض القادة العسكريين لتقديم الوجبات للجنود الأميركيين.

وخلال الزيارة، قدم ترامب الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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ولا يزال نحو 13 ألف جندي أميركي ينتشرون في أفغانستان، بعد 18 عاما على غزو أميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان المتمردة.

وأضاف أن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفا لإطلاق النار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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