ترامب يقدم الطعام للجنود

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دونالد ترامب خلال تقديمه للطعام للجنود

وظهر ترامب وهو يقف خلف منصة تقديم الطعام مع بعض القادة العسكريين لتقديم الوجبات للجنود الأميركيين.

وخلال الزيارة، قدم ترامب الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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ولا يزال نحو 13 ألف جندي أميركي ينتشرون في أفغانستان، بعد 18 عاما على غزو أميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان المتمردة.

وأضاف أن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفا لإطلاق النار".