شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا يشاركون فى "كورسات وبعثات دولية" للانفتاح على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشاط دولى مكثف تقوم بتنفيذه حاليا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعايه خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء من خلال كثيف برامج التبادل الطلابي على المستويين الاقليمي و الدولي.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار برامج البعثات و الكورسات الدولية التى يتم تنظيمها لطلاب الجامعة خلال العام الدراسي الحالى وتفعيلاً لدور ادارة الاتصالات و العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا والذى يستهدف فى المقام الأول تنشيط التبادل الطلابي والانفتاح على جامعات العالم والتعرف على ما وصل اليه العالم فى مختلف المجالات التعليمية.

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وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف امين عام مجلس الامناء ومدير ادارة الاتصالات والعلاقات الدولية أنه تم فى هذا الاطار ترشيح ٨ طلاب من مختلف كليات الجامعة بعد عقد مقابلات شخصية معهم للسفر في مجموعة من المنح العلمية بجامعة لوشيان بلاجا برومانيا وذلك خلال فصل الربيع المقبل ضمن برنامج ايراسموس بلس التابع للاتحاد الأوربي و الذي تشارك به الجامعة كعضو فاعل منذ عام ٢٠١٦ و هي الدفعة الرابعة المبتعثة من ابناء الجامعة الذين استطاعوا خلال البعثات السابقة تحقيق نجاحات فى تخصصاتهم العلمية ومن بينهم الطالب مؤمن مجدي الذي انهى بعثته و تخرجه ليبدأ رحلة عمل فى رومانيا بدعم من جامعة لوشيان بلاجا وليستكمل أيضاً مسيرته بالدراسات العليا بالجامعة.

وفى نفس الاتجاه اعلنت إدارة الاتصالات و العلاقات الدولية عن بدء التسجيل لطلاب كليتي الادارة و الاقتصاد و الاعلام و تكنولوجيا الاتصال بالجامعة للكورس الدولي الثاني بجامعة ليمكوكوينج فى ماليزيا و هي احدى أهم الجامعات ذات التصنيف الدولي ومن المقرر أن يستغرق هذا الكورس الدولي اسبوعين خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ يتضمن التدريب في مجالي التسويق الدولي و المالتي ميديا بالإضافة الى عدد من الزيارات الميدانية في كلا المجالين تدعيما لعملية التدريب كما سيتم تنظيم برنامج ثقافي ترفيهي يهدف الى التعريف بماليزيا في اطار انفتاح طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على ثقافات العالم المختلفه و توسيع افاقهم العلمية للتعرف على الطرق المختلفة في تدريس المحتويات العلمية المتطورة.