جرحى في حادث اصطدام سيارتين ضواحي إفران

تعرض 4 أشخاص للإصابة بجروح متفاوتة الخطورة، ليلة أمس الخميس، في حادث اصطدام سيارتين خفيفتين، في طريق الرابطة بين مكناس، وإفران.

وحسب مصادر محلية، فإن حادث سير خطير في الطريق الإقليمية 7048 جرى بعد اصطدام سيارتين عائليتين بقوة، ما خلف إصابة 4 أشخاص بجروح، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة .

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا، حيث جرى نقل المصابين عبر سيارة الإسعاف، إلى المستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالحاجب، لتلقي الإسعافات الأولية.

وهرعت السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، فور علمها بالحادث إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق حول الحادث لتحديد المسؤوليات.