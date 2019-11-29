بنعلال ينفي شائعات اعتقاله بسبب الكوكايين: أنا رجل سياسة ماشي تاجر مخدرات

كذب الاستقلالي، فوزي بنعلال، خبر اعتقاله، أمس الخميس، بعدما انتشرت شائعات تدعي توقيفه، وربطت اسمه بالعملية الأمنية الأخيرة، التي ضبطت فيها شحنات كبيرة من الكوكايين في منطقة هرهورة.

وقال بنعلال، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الجمعة، إنه تلقى مثل كل المتابعين باستغراب شديد إشاعة اعتقاله، وهو يطالعها، صباح اليوم، في صفحات المواقع الإخبارية، وأضاف: “الخبر كاذب مائتين في المائة، كنت نائما في بيتي، ولم انتبه إلى الهاتف، وفي، صباح اليوم، وجدت الخبر، والاتصالات، والضجة، مع الأسف”.

وعن خلفيات إطلاق إشاعة اعتقاله، وربط اسمه بقضية توقيف شحنة كبيرة من المخدرات، لم يحمل بنعلال جهة محددة مسؤولية نشر الإشاعة، وقال: “لا أستطيع أن أتهم أحدا، ولكن لا أعرف من نشر الخبر”، متوعدا ناشري الخبر الخاطئ بالملاحقة القضائية، إذ قال في حديثه للموقع “اتصلت بمحام، وسأتابع من نشر الخبر، لأنه آخر ما يمكن تصوره”.

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وشدد بنعلال على أنه رجل يمارس العمل السياسي، وقال في التصريح ذاته: “أنا رجل سياسي ماشي تاجر مخدرات، ولا عندي حتى علاقة بالمخدرات، وماكنكميش”.

وانتشرت، أمس الخميس، أخبار عن اعتقال فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي، وربطت الإشاعة اسمه بالأخبار الأخيرة حول ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في بلدية هرهورة، حيث يقيم.

يذكر أن فوزي بنعلال كان يتقلد منصب رئيس بلدية هرهورة، وشغل على مدى سنوات منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، ويعد من أهم الشخصيات في حزب الاستقلال.