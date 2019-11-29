جماعة الحوثي تعلن إسقاط مروحية أباتشي سعودية ومقتل طياريها

أعلنت حركة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وقال العميد، يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، على “تويتر”: “الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض/ جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا. وقد تم إسقاطها، صباح اليوم، في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية، ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين، واحترقت بالكامل”.

ولم يرد أي تأكيد حتى الآن من التحالف، الذي تقوده السعودية، ويقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأضاف القيادي الحوثي أن “القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور، ولن يكون مكانا للنزهة لأحد، وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل”.

وبحسب موقع “المسيرة نت”، التابع للحوثيين، تأتي عملية الإسقاط هذه بعد مضي ثلاثة أشهر على كشف الحوثيين منظومتي دفاع جوي من نوعي فاطر1 وثاقب1، اللتين دخلتا خط المعركة، في العام 2017، إذ تمكنتا من التصدي لطائرات “العدوان” الحربية.