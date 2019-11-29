لم يفز عليه في آخر 4 مباريات في البطولة.. هل يواصل الجيش عقدته لاتحاد طنجة؟

يستقبل، مساء اليوم الجمعة، فريق الجيش الملكي على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ في الرباط، ضيفه اتحاد طنجة، في لقاء يندرج ضمن مباريات الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق العسكري عن تحقيق فوزه الثالث في بطولة هذا الموسم، والتقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل أبناء عبد الرحيم طاليب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، من 6 مباريات لعبها النادي.

ويتطلع العساكر إلى مواصلة عقدتهم لفارس البوغاز، الذي فشل في الانتصار على “الزعيم”، خلال المباريات الأربع الأخيرة في البطولة، بالإضافة إلى لقاء آخر بطابع ودي.

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ويعود آخر فوز للاتحاد على الجيش الملكي، إلى ماي من العام 2017، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الأخير من بطولة موسم 2017/2016.

ومنذ تلك المباراة، حسم الفريق العسكري مباراتين لصالحه أمام اتحاد طنجة، في حين انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، آخرها يوليوز الماضي، استعدادا لاستحقاقات الموسم الحالي.

ويحتل فارس البوغاز، المتعاقد حديثا مع الإطار الوطني، هشام الدميعي، المركز الثالث عشر بـ5 نقاط، جمعها الفريق من انتصار وحيد، وتعادلين، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين.