بلاسخارت: الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها

وقالت بلاسخارت في تغريده لها على تويتر، " إن "الاعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها".

وأضافت بلاسخارت، أن "وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير"، مؤكدة بالقول "سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك لثلاثاء المقبل حول ما يجري".