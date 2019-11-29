بالصور.. قيادة القوة الجوية تستقبل الدفعة الاخيرة من طائرات T50iq الكورية

تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، صورا لاستقبال الدفعة الاخيرة من طائرات T50iq الكورية بعدد طائرتين، ليصل عدد الطائرات التي وصلت الى العراق 24 طائرة، و التي تستخدم للتدريب المتقدم والقتال المتوسط. وفي ادناه مجموعة من تلك الصور: Advertisements

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