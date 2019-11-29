اخماد حريق اندلع بالقرب مخزن يضم ١٠٠ اسطوانة غاز وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بانقاذ مخزن يضم مايقارب ١٠٠ اسطوانة غاز بعد اخماد حريق اندلع بكمية من النفايات بالقرب منه في الشورجة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نهيوز، إن "الدفاع المدني انقذت مخزن يضم مايقارب ١٠٠ اسطوانة غاز بعد اخماد حريق اندلع بكمية من النفايات بالقرب منه ضمن منطقة الشورجة".

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