نواب يبدأون بتقديم تواقيع الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي

كشف عضو في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن البدء بجمع تواقيع نواب وتقديمها الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، مشيرا الى أن اعداد التواقيع في تزايد للوصول الى العدد المطلوب .
واشار الى أن "العدد في تزايد للوصول الى العدد المطلوب وهو ١٦٦ بغية الذهاب الى رئيس الجمهورية وتقديم طلب له بسحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي".
وأوضح العقابي، أن "جمع التواقيع تبناه النائبين امجد العقابي واحمد مدلول الجربا".
يشار الى أن المرجع الاعلى علي السيستاني دعا خلال خطبة، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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