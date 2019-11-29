نواب يبدأون بتقديم تواقيع الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي

وقال النائب عن سائرون امجد العقابي، في حديث لـ الخليج 365، إنه تم جمع تواقيع نواب وصلت الى ١٢٨ توقيعا لسحب الثقة عن الحكومة الحالية.

واشار الى أن "العدد في تزايد للوصول الى العدد المطلوب وهو ١٦٦ بغية الذهاب الى رئيس الجمهورية وتقديم طلب له بسحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي".



وأوضح العقابي، أن "جمع التواقيع تبناه النائبين امجد العقابي واحمد مدلول الجربا".