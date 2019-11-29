سائرون تطالب بجلسة برلمانية عاجلة لسحب الثقة عن الحكومة

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤيد ما ورد بخطبة المرجعية الرشيدة، ونطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة وعاجلة تخصص لسحب الثقة عن الحكومة حفاظا على مصلحة العراق".

يشار الى أن المرجع الاعلى علي السيستاني دعا خلال خطبة، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.