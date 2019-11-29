سائرون تطالب بجلسة برلمانية عاجلة لسحب الثقة عن الحكومة

طالبت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، رئاسة البرلمان بجلسة عاجلة لسحب الثقة عن الحكومة.
يشار الى أن المرجع الاعلى علي السيستاني دعا خلال خطبة، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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