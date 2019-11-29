الأنبار تعلن الحداد على شهداء ذي قار والعراق

تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، صورا تظهر فيها لافتات معلقة على جوامع في محافظة الانبار كتب عليها أن اهالي المحافظة يعلنون الحداد على شهداء العراق وخاصة المحافظات الجنوبية لاسيما ذي قار. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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