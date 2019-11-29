تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية يعلن المضي في اجراء التغيير اللازم

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "تابعنا باهتمام بالغ خطاب المرجعية الدينية العليا وما جاء فيه من خارطة طريق واضحة تمثل سبيل النجاة للوطن والمواطنين ورد كيد المتربصين بالوطن سوءً".واضاف "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤمرات الأعداء وفوضى العابثين".

وحث تحالف الفتح، "مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".

وكان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دعا، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.