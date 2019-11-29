أعلن تحالف الفتح، اليوم الجمعة، "وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب"، المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق، عادا ما جاء في خطاب المرجعية الدينية العليا "خارطة طريق واضحة لنجاة الوطن والمواطنين".
واضاف "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤمرات الأعداء وفوضى العابثين".
وحث تحالف الفتح، "مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".
وكان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دعا، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية يعلن المضي في اجراء التغيير اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.