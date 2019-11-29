موسكو تلقي القبض على روسية بالقرم تتجسس لصالح أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إلقاء القبض على امرأة روسية في شبه جزيرة القرم على خلفية مزاعم بأنها كانت تتجسس لصالح أوكرانيا.
وقالت وكالة أنباء "تاس" الرسمية إن محكمة في منطقة سيفاستوبول قضت باعتقال المرأة واحتجازها لمدة شهرين خلال إعداد الإجراءات القانونية.
وقال الجهاز الأمني، في بيان، إن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت" المشتبه بها، وهي مواطنة روسية.
وجاء في البيان أن المرأة جمعت عمدا معلومات عسكرية سرية لتقديمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها تورطت في تهمة الخيانة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى عشرين عاما.
وأدى ضم موسكو للقرم واندلاع تمرد موالٍ لروسيا في منطقتين أخريين بشرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، إلى تراجع مستوى العلاقات بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
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