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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/11/29 03:38 م بتوقيت أبوظبي
رئيس سريلانكا ورئيس الوزراء الهندي خلال لقاء اليوم
أكد رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباسكا، الجمعة، خلال أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب، أنه ملتزم بتعزيز العلاقات مع الهند.
وبدأ راجاباسكا، الذي وصل إلى نيودلهي أمس الخميس، المحادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دار حيدر آباد بعد ظهر اليوم.
وقال راجاباسكا للصحفيين قبل انطلاق المحادثات: "توقعاتي مرتفعة للغاية. أود أن أرتقي بالعلاقة بين الهند وسريلانكا إلى مستوى رفيع للغاية".
وأضاف بعد استقباله في مراسم رسمية في القصر الرئاسي، أن الهند وسريلانكا تحتاجان إلى العمل معاً بشأن القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية الاقتصادية والرفاه العام لشعبي الدولتين المتجاورتين.
وزار الرئيس راجاباسكا 70 عاما، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في البلاد باكتساح في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نيودلهي بعد تلقي دعوة من رئيس الوزراء مودي.
ويرجع الفضل إلى راجاباسكا، وهو وزير دفاع سابق، في المساعدة على إنهاء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد ضد متمردي التاميل.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه حكومة مودي من خلال سياسة "الجوار أولا" إلى تحسين العلاقات الإقليمية وكذلك احتواء نفوذ الصين على الدول المجاورة مثل سريلانكا ونيبال وبنجلاديش.
وقال دبلوماسيون هنود إن الجانبين سيبحثان خلال المحادثات المشروعات الهندية الجاري تنفيذها في سريلانكا بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سريلانكا يؤكد عزمه تعزيز علاقته بالهند في أول زيارة بعد تنصيبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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