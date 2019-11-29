سباقات فورمولا 1.. 10 سنوات في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف حلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في ختام سباقات بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1" لعام 2019.

وتحتفي الحلبة هذا العام بمرور 10 سنوات منذ استضافتها سباق الافتتاح للفورمولا 1 عام 2009.



وشهد السباق الأول فوز الألماني سيباستيان فيتل الذي حقق لاحقاً انتصارين آخرين في "أبوظبي".



ويعد البريطاني لويس هاميلتون صاحب الانتصارات الأكبر حيث حقق 4 ألقاب على مسار الحلبة في "أبوظبي"، بينما توج 5 سائقين بسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي وهم فيتل وهاميلتون ورايكونن، ورزبرج، وبوتاس.

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وحقق هاميلتون 50 نقطة في سباق 2014 وهو أكبر عدد من النقاط لسائق في تاريخ الحلبة.

وحسم 3 سائقين لقب بطولة العالم على الحلبة؛ وهم فيتل في 2010 وهاميلتون في 2014 وروزبرج في 2016.

ويعد فريق مرسيدس هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات على الحلبة برصيد 5 انتصارات متفوقاً بانتصارين على فريق رد بول.