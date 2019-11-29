صحيفة يونانية: أردوغان يستخدم ليبيا لـ"سحق كريت"

اتهمت صحيفة "برونيوز جي آر" اليونانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام طرابلس أداة لتنفيذ طموحاته في اليونان، وعدّت اتفاقية وقعها مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا، دليلا على أطماع أنقرة وتخطيا لحدودها البحرية.

وتشير الصحيفة إلى اتفاقية التعاون الأمني والمناطق البحرية التي وقعها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية، والتي أثارت استياء إقليميا.

وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن أنقرة تسعى للحصول على دعم طرابلس لاغتصاب المنطقة الاقتصادية اليونانية، كما تخطط السلطات التركية لمنع اليونان من التنقيب في جزيرة كريت، التي تكفي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتتحرك أنقرة ضد اليونان خوفا من منافستها اقتصاديا.

وتابعت الصحيفة أن حكومة السراج تقبل بالتدخل التركي السافر في شؤونها، حيث ينفق أردوغان بسخاء على المليشيات المسلحة التابعة لقوات السراج في طرابلس، مشيرا إلى تسليح تركيا المليشيات بأحدث الطائرات المسيرة والذخائر والمدرعات القتالية وسيارات دفع رباعي.

وتتفق هذه الاتهامات مع ما رصده الجيش الليبي من دعم أنقرة للمليشيات الإرهابية في طرابلس.

Advertisements

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن الاتفاق يتجاهل أمرا واقعا وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية وجزر أخرى بالكامل بين ليبيا وتركيا في المتوسط، ووصف الاتفاق بأنه غير مقبول.

واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: "هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.. ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول".

ووصف البرلمان الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه "خيانة عظمى". وقالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، في بيان، إن "النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام".

كما أدانت الخارجية المصرية، الخميس، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية "معدومة الأثر القانوني".

وكان فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، قد أقر الأربعاء في تصريحات صحفية، بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.